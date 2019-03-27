Михайличенко: Не згоден з тим, що в збірну купують футболістів, як в клуб

Екс-тренер збірної України Олексій Михайличенко прокоментував натуралізацію форварда Шахтаря Жуніора Мораєса.

"Я не вітав натуралізацію ще тоді, коли був тренером. Одна справа, колишній футболіст Металіста Едмар. Людина переїхала в Україну, одружилася і створила сім'ю в Україні.

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А коли в національну збірну, таке враження, що купують футболіста, як в клуб, – я не згоден з цим. Гра за національну збірну і за клуб – речі абсолютно різні", – сказав Михайличенко.

Нагадаємо, Жуніор Мораєс отримав українське громадянство напередодні старту відбору на Євро-2020. Екс-бразилець встиг зіграти проти Порртугалії та Люксембургу. Футбольні фередарації цих країн вважають, що натуралізація була неправомірною і подали відповідні скарги до ФІФА та УЄФА.

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