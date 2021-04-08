"Повернутися в Динамо і щось доводити? Не знаю. Життя покаже. Зараз я в Андерлехті і докладу максимум зусиль, щоб тут залишитися і з цією командою щось виграти. Але може всяке трапитися. Можливо, я і раніше повернуся в Україну, а, можливо, і не повернуся. Не хочу загадувати. Я зараз перебуваю в топ-команді. Треба зробити все, щоб тут залишитися, і з цією командою виграти чемпіонат, Кубок. Це головне завдання.

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Яка може бути образа на Динамо? Мене і Ребров брав на збори, я добре проявляв себе. Але через травми не вийшло зачепитися і залишитися. Потім прийшов Хацкевич і просто не побачив у мені перспективу або ще щось. Жодних проблем, я поїхав в оренду, і там доводив, що я чогось вартий, що у мене є перспективи. Залежить від тренера. Якби Хацкевич бачив у мені футболіста і розраховував на мене, то я б залишився і грав би там. Це футбол. Лише 23 футболісти можуть бути в команді. Можливий перехід в Шахтар? Не знаю, важке питання. Не знаю навіть... Можливо", – резюмував Михайліченко у інтерв'ю Football Hub.

Додамо, що захисник 6 років провів у структурі Динамо, але за першу команду награв лише 2 матчі. Справжній прорив відбувся у Зорі, з якої Богдан отримав виклик до збірної України та запрошення від Андерлехта.

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