Команда захисника збірної України Богдана Михайліченка не зуміла втримати перемогу над одним з аутсайдерів бельгійської першості. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 15-й тур

Зюлте-Варегем – Андерлехт – 2:2

Голи: Сек, 8, Бруно, 76 – Нмеча, 42, Локонга, 65

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Андерлехт примудрився пропустити вже на початку матчу – сенегальський півзахисник господарів Ібрагіма Сек вдало відгукнувся на навіс і головою спрямував м'яч у сітку воріт. Гості перехопили ініціативу і ще до перерви зуміли зрівняти – німецький форвард Андерлехта Лукас Нмеча, отримавши довгу передачу з центра поля, пройшов правим флангом і, вийшовши сам на сам з голкіпером, пробив у дальній кут воріт.

В середині другого тайму Альберт Локонга прорвався по центру до штрафного майданчика суперника і потужним ударом прошив Луїса Бостіна. Однак втримати перемогу гостям не вдалося – Джанні Бруно з лінії воротарського пробив прямісінько у кут воріт. Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі, провів на полі увесь поєдинок, однак результативними діями не відзначився.

Нічия принесла Андерлехту 23 очки і залишила підопічних Венсана Компані на сьомій сходинку турнірної таблиці.

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