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"Михайличенко не читав пресу протягом місяця", – Денисов розповів про психологічний чинник успіху наставника Динамо

15:36 454 Читать на русском
"Михайличенко не читав пресу протягом місяця", – Денисов розповів про психологічний чинник успіху наставника Динамо
Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов розповів, що саме допомогло головному тренеру київського Динамо подолати психологічну кризу і вийти переможцем зі складної ситуації після його перших матчів на тренерському містку киян.

"Всі ми бачили, як не витримали нерви Михайличенка... Це був настільки радісний момент для уболівальників Динамо, я маю на увазі забитий гол, і в той же час нестача сил головного тренера стримати свої емоції на 84-й хвилині.

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Сльози Олексія Михайличенка виглядали як нервовий зрив, як вихід накопиченої втоми. Що він пережив з моменту, як очолив Динамо можна лише здогадуватися. Знаю точно з достовірних джерел, що єдине, що допомогло Михайличенкові витримати цей психологічний прес протягом більш ніж місяця, це те, що він нічого не дивився і не читав, що про нього говорять або пишуть у пресі", – розповів Денисов у програмі "Великий футбол".

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Олександр Денисов Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Динамо Динамо
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