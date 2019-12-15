Михайличенко назвав термін відновлення Бєсєдіна після травми

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко розповів про проблеми зі здоров'ям форварда "біло-синіх" Артема Бєсєдіна.

"На жаль, у Бесєдіна травма дуже неприємна. Йому доведеться тижні три проходити медичне відновлення. У Артема пошкоджена бічна зв'язка коліна", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, форвард "біло-синіх" пропустив матч 18 туру УПЛ проти Десни (1:0). Про травму Бєсєдіна стало відомо після матчу Динамо проти Лугано у 6 турі Ліги Європи.

До слова, в поточному сезоні 23-річний форвард зіграв за Динамо 21 матч у всіх турнірах і забив 8 голів.

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