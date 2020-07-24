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Михайличенко може повернутися на посаду спортивного директора Динамо

22:28 - Читать на русском
Михайличенко може повернутися на посаду спортивного директора Динамо
Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо можливого майбутнього екс-тренера Динамо Олексія Михайличенка у київському клубі.

"Михайличенку запропоновано повернутися на посаду спортдира Динамо. Його наступник на тренерській лаві Луческу до моменту знайомства з командою не висуватиме вимог щодо значного підсилення і збирається побачити в дії усіх наявних гравців на контракті", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, Михайличенко працював у київському клубі на посаді спортивного директора з 2013 по 2019 роки, після чого став головним тренером Динамо. Напередодні його разом з тренерським штабом було відправлено у відставку – новим тренером став румун Мірча Луческу.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Олексій Олексій Михайличенко Ігор Бурбас
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