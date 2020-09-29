"Віктор Скрипник говорив про інтерес Вердера. Переконував, що влаштує у Вердер, аби я залишився у Зорі. Але офіційної пропозиції від Вердера не було. А ось гарна пропозиція від Андерлехта надійшла, і від такого не можна відмовлятися, якщо хочеш пограти в Європі. Був варіант із Рейнджерс, але Андерлехт виявився наполегливішим.

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З приводу Шахтаря теж ходили чутки, але без конкретики. У мене був варіант і в київське Динамо повернутися. Чому не повернувся? Клуби не домовилися. Динамо вело переговори із Зорею, але щось не склалося", – поділився Михайліченко в інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, Богдан приєднався до Андерлехта влітку цього року за 1,5 млн євро. Захисник вже провів 6 матчів у складі бельгійського клубу, записавши до свого активу гол.

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