Андерлехт приймав Левен в рамках 9-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії, 9-й тур

Андерлехт – Левен – 2:2

Голи: Версхарен, 38, Тау, 45 – Дюплю, 53, Мертенс, 84

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Господарі прогнозовано відкрили рахунок у першому таймі, а через кілька хвилин український захисник Богдан Михайліченко виконав точний навіс на свого партнера та допоміг подвоїти перевагу Андерлехта.

Гандикап у два м'ячі розслабив команду українця, і у другому таймі гравці Левен зуміли відквитати два м'ячі і вирвати нічию у поєдинку.

Після 9-ти турів місцевого чемпіонату Андерлехт розташувався на 9-й сходинці з 14-ма очками, Левен – 7-й.

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Асист Михайліченка: