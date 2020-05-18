Михайліченко: Із Зорі легше перейти в Європу, ніж з Динамо

Захисник Зорі Богдан Михайліченко розповів, чому вирішив підписати повноцінний контракт з луганською командою.

"Мене набрав агент і сказав, що Караваєв перейде в Динамо, можемо так зробити, і Динамо хоче, щоб я перейшов у Зорю. Я тоді вже розумів, що в 22-23 роки мені буде важко кудись перейти з Динамо. Знову буде оренда, оренда. Оренда – це зовсім інше, ніж коли у тебе повноцінний контракт з клубом.

Лише три гравці УПЛ змогли забити Динамо та Шахтарю у сезоні – кияни страждають від власних вихованців

Я розумів, що якщо буду себе проявляти, то Зоря мене продасть, я буду рухатися далі. Із Зорі легше перейти в Європу, ніж з Динамо. Якщо я зарекомендую себе і буде якась хороша пропозиція, клуб не чекатиме, відразу мене відпустить, продасть, і я буду розвиватися далі.

Я хочу грати і прогресувати. А в Динамо вже є хороший молодий лівий захисник, гравець збірної, який добре себе проявляє (Віталій Миколенко – прим.). Я бути другим не хочу, не хочу бути під кимось", – сказав Михайліченко в ефірі YouTube-каналу Трендець.

До слова, Богдан є вихованцем київського Динамо, але за першу команду киян не зіграв жодного матчу. Влітку 2018 він перейшов у Зорю на правах оренди, а через рік став повноцінним гравцем луганців.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім