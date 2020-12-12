У прем'єрному матчі 16-го туру бельгійської першості Андерлехт на власному полі зумів переграти Генк. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 16-й тур

Андерлехт – Генк – 1:0

Гол: Нмеча, 57 (пен.)

Брюгге не налаштований викупляти Соболя

Перший тайм пройшов за ігрової переваги господарів, однак підопічним Венсана Компані ніяк не вдавалось розпечатати ворота Генка. По перерві Андерлехт заробив право на пенальті: Деніел Муньйос у власному штрафному майданчику завалив Лукаса Нмечу і сам постраждалий взявся виконувати одинадцятиметровий.

Австралійський голкіпер Генка Денні Вуковіч вгадав напрямок м'яча, однак на мить забарився і сфера прошмигнула попід ним. Український захисник Богдан Михайлінченко провів на полі увесь матч і на 69-й хвилині "відзначився" жовтою карткою за підніжку супернику.

Перемога принесла Андерлехту 26 очок і підняла одразу на четверту сходинку турнірної таблиці, Генк з 31 пунктом залишився лідером першості.

Реал на шляху Атлетіко до титулу, доленосне дербі Манчестера, надії на камбек Ярмоленка та Маліновського – анонс вікенду