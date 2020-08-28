Остенде приймав Андерлехт у рамках 4-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії, 4-й тур

Остенде – Андерлехт – 2:2

Голи: Хайсе, 11, Гуйє, 34 – Требель, 35, Тау, 54

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Господарі шокували іменитого суперника голом вже на 11-й хвилині, а невдовзі подвоїли перевагу. Ще до перерви гравці Андерлехта зуміли відквитати один м'яч.

У другому таймі гості заволоділи тотальною перевагою та зрівняли рахунок. Попри намагання обох суперників, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначався. Після 4-х турів Остенде розташувався на 16-й сходинці, Андерлехт – 5-й.

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