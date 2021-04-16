Захисник Андерлехта і збірної України Богдан Михайліченко розповів про фактор, який серйозно гальмує його адаптацію в Бельгії.

"Я, як і більшість, в дитинстві англійську мову особливо не вчив. Не надавав особливого значення. Думав, що переїду закордон і там буду вчити.

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Але це велика помилка. Молодим футболістам хочу порадити: вчіть відразу англійську. Там важкі тренування. Додому приїжджаєш втомлений, а тобі ще треба вчити мову. А без англійської там дуже важко.

В Андерлехті, для прикладу, всі знають англійську. Компані говорить англійською, але, якщо хтось не розуміє з франкомовних, то їм він пояснює французькою", – сказав Михайліченко в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, 24-річний українець перейшов у бельгійську команду з Зорі у серпні 2020 року. У поточному сезоні провів за Андерлехт 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

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