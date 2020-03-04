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Михайличенко чітко пояснив, чому Кадар став непотрібен Динамо

08:25 344 Читать на русском
Михайличенко чітко пояснив, чому Кадар став непотрібен Динамо
Тамаш Кадар / Сайт Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко виділив ключові причини відходу захисника Тамаша Кадара.

За словами наставника киян, у 29-річного центрбека не було достатньо мотивації, щоб грати за клуб.

Кадар: Це неправда, що я створив конфлікт з Михайличенком, щоб пришвидшити переговори про мій трансфер з Динамо

"Для того, щоб грати в Динамо, потрібно не просто підписати контракт, а дуже хотіти цього. Якщо бажання немає, і є пропозиції від інших клубів – їдь і грай. Тому зараз Кадар грає в Китаї", – цитує Михайличенка Динамомания.

Нагадаємо, під час зимових зборів Кадара відправили в дубль через відкрите невдоволення роботою тренерського штабу Динамо. У кінці лютого угорця продали в Шаньдун Лунен орієнтовно за 3 млн євро.

Динамо – Колос: Циганков поклав класичний супергол, Михайличенко карає і виграє битву за очками, а VAR в одні ворота

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Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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