Михайличенко чітко пояснив, чому Кадар став непотрібен Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко виділив ключові причини відходу захисника Тамаша Кадара.

За словами наставника киян, у 29-річного центрбека не було достатньо мотивації, щоб грати за клуб.

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"Для того, щоб грати в Динамо, потрібно не просто підписати контракт, а дуже хотіти цього. Якщо бажання немає, і є пропозиції від інших клубів – їдь і грай. Тому зараз Кадар грає в Китаї", – цитує Михайличенка Динамомания.

Нагадаємо, під час зимових зборів Кадара відправили в дубль через відкрите невдоволення роботою тренерського штабу Динамо. У кінці лютого угорця продали в Шаньдун Лунен орієнтовно за 3 млн євро.

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