Бельгія, Кубок, 1/8 фіналу

Сент-Жіллуаз – Андерлехт – 0:5

Голи: Нмеча, 18, 57, Мукаїру, 61, Діабі, 71 (пен.), 81

Яремчук голом допоміг Генту вийти у чвертьфінал Кубка Бельгії, Мехелен без Шведа пройшов Беєрсхот Причиненка

Першоліговий Сент-Жіллуаз, пропустивши в середині тайму від Лукаса Нмечі, жеврів надію на позитивний результат до кінця першої сорокап'ятихвилинки. На перерву команди пішли за мінімальної переваги іменитішого суперника, однак, після відпочинку все стало на свої місця.

Спочатку все той же Нмеча оформив дубль, а згодом Поль Мукаїра після передачі Богдана Михайліченка, який вийшов на поле з перших хвилин, забив третій гол. На довершення Абдулай Діабі спочатку з пенальті довів рахунок до непристойного, а під кінець зустрічі з гри завершив розгром суперника.

Кравець не допоміг Коньяспору вийти у півфінал Кубка Туреччини, схибивши у серії одинадцятиметрових проти Бешикташа