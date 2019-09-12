Михайличенко – військовим морякам: Коли дізнався, що маю зустрітись із вами – обговорював це увесь вечір із родиною

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко привітав військових моряків із поверненням з російського полону.

"Відверто кажучи, невідомо, хто зараз більше хвилюється – ви або ми. Коли я вчора вдома сказав своїм рідним, що побачусь із вами сьогодні, весь вечір ми тільки про це і говорили. Ми дуже вам вдячні за вашу мужність, за ваш вчинок, за вашу незламність. Це дуже важливо для нас та вкрай важливо для всієї країни.

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Ми дуже раді, що ви повернулися, що ви відстояли свою честь. Я навіть уявити собі не можу, наскільки вам було важко. Навіть ті кадри, які облетіли весь світ, наводять жах, не кажучи вже про те, що ви пережили.

Ви просто молодці, кожен раз доводячи і всьому світу, і самим собі, що ви сильні, що ваша команда витримала, і жоден з вас не "попросив заміну". Це дуже важливо. Ми вам дуже вдячні, і тепер чекаємо вас на стадіоні, будемо вас там дуже раді бачити", – цитує слова Михайличенка офіційний сайт Динамо.

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