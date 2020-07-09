Михайличенко – про виграш Кубка України: Сказав хлопцям, що у нас вже є Ліга Європи – якщо достатньо, давайте святкувати

Наставник Динамо поділився емоціями від перемоги над Ворсклою у фіналі Кубка України 2019/20.

"Насправді вийшла кубкова гра. Зовсім інші нерви і емоції. Обидві команди пройшли важкий шлях. Кубкова психологія дуже непередбачувана. Хочу подякувати Ворсклі за гру і характер.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Було непросто, але ми досягли результату, який влаштовує нас. Це важливо для нашої команди і наших молодих футболістів. Важливо, щоб вони відчули цю атмосферу. На моїй пам'яті вже був Суперкубок з Шахтарем, коли було ще більше пенальті. Але там більше помилялися. Це нерви і майстерність. Вважається, що це лотерея, але ми могли закінчувати гру в основний час. Кубкова напруга не дала нам цього зробити.

Полтавці грамотно побудували свою гру і мали передумови для гольових моментів. Важко давати оцінку по гарячих слідах. Важливо, що ми перемогли. Після матчу сказав хлопцям, що у нас вже є Ліга Європи. Якщо нам достатньо, давайте святкувати. Якщо ні – давайте готуватися до наступної гри. Всі сказали: "Ні". Важливо, що є прагнення. Тоді і буде результат. Будь-яка невдала серія переривається, і сьогодні вона перервалася", – розповів Михайличенко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, Динамо обіграло Ворсклу в серії пенальті з рахунком 8:7. Вирішальний удар виконав Артем Шабанов.

Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли – команди провели по дев'ять ударів