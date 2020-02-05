Михайличенко – про розгромну перемогу Динамо: Дощ, вітер, сніг – до цього потрібно бути готовим

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував товариську гру своїх підопічних проти Олімпії (5:0).

"У нас є травмовані гравці, Циганков і Шабанов ще не можуть брати участь у матчах. Тому ми запланували провести контрольні зустрічі два дні поспіль, і сьогодні півтора тайму грав один склад, а ще півтайму – інший. Ми йдемо шляхом збільшення навантаження, тому завтра буде дзеркальне відображення складу. У наступних матчах ми будемо ще набирати, щоб до кінця збору хлопці були готові грати 90 хвилин.

Кадара перевели у дубль Динамо після відкритого конфлікту з Михайличенком, – ЗМІ

Всі хлопці молодці, всі стараються. Це важливий проміжок підготовки, який багато впливає на сезон. Погода сьогодні трохи підвела, але вона точно не завадила. На зборах завжди є якісь нюанси – дощ, вітер, сніг – і до цього потрібно бути готовими. Я задоволений тим, що негода не завадила нам провести запланований спаринг, адже кажуть, що багато поєдинків були перенесені", – цитує Михайличенка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 14 очок.

Динамо оформило найбільший розгром у Туреччині – курйозні м'ячі, неймовірні помилки голкіпера і гол дебютанта