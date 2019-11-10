Михайличенко – про расистський скандал у матчі Шахтар – Динамо: Я взагалі не зрозумів, у чому справа

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко зізнався, що не відразу зрозумів причини зупинки матчу 14 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

"Прояви расизму? Ні, я взагалі не зрозумів, в чому справа. Чесно кажучи, коли я абстрагуюся під час матчу, то все інше навіть не чую.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Не можу нічого коментувати. Чи могли гру зупинити і не продовжити? Чесно кажучи, навіть не думалось і не вірилося", – розповів Михайличенко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки фанатів на адресу капітана Шахтаря Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля, але команди повернулися на поле і змогли завершити гру.

Шахтар обіграв Динамо у скандальному матчі УПЛ з вилученням і травмами – команда Михайличенка опустилася на 4-е місце