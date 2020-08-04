Михайліченко – про перші дні в Андерлехті : На футболці пропонували написати ім'я, але я наполіг на прізвищі

Захисник бельгійського Андерлехта Богдан Михайліченко поділився емоціями після підписання контракту з клубом та про особливості адаптації.

"Ще не звик до думки, що я – гравець Андерлехта. Ще не працював з командою, тренуюся індивідуально. Сподіваюся, що з завтрашнього дня почну працювати з командою, і прийде розуміння, що я є гравцем Андерлехта.

Зоря вигідно продала Михайліченка Андерлехту – відома сума трансферу українського легіонера

Мене запитували: яке було прізвисько, я сказав – Міха. Вирішили так і називати, тому що їм важко говорити Михайліченко. На футболці пропонували написати ім'я, але я наполіг на прізвищі.

Тренер бачить мене на позиції лівого захисника. Треба вивчити багато функцій на цій позиції. Завтра, сподіваюся, почну працювати й буду вчити їхню тактику. Швидше потрібно адаптуватися і починати грати", – сказав Михайліченко в ефірі програми #залишайсязФутболом.

Нагадаємо, екс-хавбек Зорі нещодавно став гравцем Андерлехта та уклав контракт на 4 роки. Бельгійський клуб заплатив за українця 1,5 млн євро.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують