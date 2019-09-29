Михайличенко – про перемогу над СК Дніпро-1: Виконали все, що запланували

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від перемоги над СК Дніпро-1 (2:0) у дев’ятому турі УПЛ.

"Ми з хвилюванням очікували цього матчу. Не лише через насичений графік, а й через те, що ми досі не вигравали вдома. Дуже хотілося не розчарувати тих глядачів, які прийшли на стадіон. Дякую їм за підтримку.

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На мою думку, гра вдалася. Попри нерв, який пронизував увесь матч, ми постійно створювали моменти. На жаль, реалізація була не на тому рівні, щоб з легкістю виграти цей поєдинок.

Я радий, що ми змінюємо склад фактично в кожному матчі, а команда виглядає цілісно, виконує завдання й найголовніше – здобуває результат.

Чому зіграли у два форварди? Декілька причин. Ми використали майже всіх, хто не грав у Маріуполі. Після важкого виїзду поставили собі за мету дати шанс всім. Чим більше гравців у тонусі – тим вища конкуренція. Ми спеціально готували на цей матч двох форвардів та Гармаша. Шепелєв також мав вийти на поле, але напередодні отримав мікротравму.

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Не все було прекрасно в грі Бєсєдіна, але сьогодні Артем виконав величезний обсяг роботи. Опускався для оборони, допомагав у розіграші м’яча. В нього є на це сили та можливості, тому я ним задоволений.

Звичайно, гра була неідеальна, ми припускалися дрібних помилок. Я не хочу аналізувати по гарячих слідах, адже можу зараз помилитися у своїх враженнях. Переглянемо все без емоцій і зробимо висновки.

Втім, я задоволений тим, як ми різноманітно атакували, створили достатньо моментів і надійно відіграли в обороні. Загалом виконали все, що запланували", – відзначив Михайличенко.

Нагадаємо, що Динамо здолало СК Дніпро-1 завдяки голам Беньяміна Вербіча та Віктора Циганкова з пенальті. Перемога дозволила "біло-синім" піднятися на третє місце в УПЛ.

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