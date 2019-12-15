Михайличенко – про перемогу над Десною: Дякую гравцям Динамо за характер та спортивну злість

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від перемоги своєї команди над Десною у 18 турі УПЛ.

"Перші враження від цього матчу – стадіон. Начебто тут нічого з 80-х років не змінилося: ні роздягальні, ні атмосфера. Дякую за повернення у юність.

Десна – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Що стосується гри, то в ній нічого непередбачуваного не було. Десна показує в цьому сезоні якісну гру, і по праву займає те місце в турнірній таблиці, на якому вона зараз перебуває. Ми пам'ятали результат матчу з Десною в Києві, і розуміли, що після поєдинку з Лугано нам належить провести дуже важкий матч, адже часу на відновлення у нас практично не було. У зв'язку з цим я вдячний хлопцям за проявлений характер, за спортивну злість – вони робили все на полі, щоб здобути необхідний результат.

Дві заміни були вимушеними. Бульяский і Попов отримали травми. Не дивно, що так сталося, враховуючи, в якому темпі, в якому ритмі ми граємо... Щодо заміни Соля, то там ситуація була інша. Ми розуміли, що Десна постарається в завершальному відрізку організувати навалу, масовані атаки. Вербіч зі своєю швидкістю був в цій ситуації цікавіший і креативніший – в розрахунку на його підключення до контратак.

Не хочу нікого виділяти, Десна сильна командними діями. І в атаці, і в обороні. Так, в чернігівській команді є лідери, і від відсутності сьогодні Артема Фаворова Десна, звичайно ж, втратила. Але, повторюся, я б виділив командну роботу Десни – багато матчів в першій частині чемпіонату команда провела на дуже хорошому колективному рівні", – цитує Михайличенка dinamo.kiev.ua.

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