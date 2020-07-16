Михайличенко – про перемогу Динамо над Зорею: Наразі я не готовий розмовляти про Лігу чемпіонів

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився емоціями після матчу 31-го туру УПЛ проти Зорі (3:1).

"Розбирати і коментувати матч за гарячими слідами дуже важко. Гра вийшла неабиякою, з інтригою, нервами, боротьбою, масою гольових моментів, помилок, прекрасною грою воротарів. Тут дуже важливо, що, пропустивши безглуздий м'яч на самому початку гри, таки грали у свою гру, що запланували. І, звичайно, дуже важливо, що досягли прийнятного для нас результату.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Безумовно, до цієї гри з перших хвилин готувався Русин. В Олександрії Вербіч вийшов на уколах. І щільний графік, в якому ми граємо... Тому фізичні кондиції залишають бажати кращого. Те, що продемонструвала сьогодні вся команда, – гідне поваги.

Маємо шанс поборотися за Лігу чемпіонів. Все буде залежати від останнього матчу з Колосом. Я прихильник того, що, як би ви не фантазували, хто буде грати в Лізі чемпіонів, у нас найважливіша гра з Колосом. Після неї ми сядемо і будемо все обговорювати. Після того, як ми посядемо якесь місце після закінчення чемпіонату. Наразі я не готовий розмовляти про Лігу чемпіонів", – цитує Михайличенка Динамоманія.

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ