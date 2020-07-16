toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Михайличенко – про перемогу Динамо над Зорею: Наразі я не готовий розмовляти про Лігу чемпіонів

21:58 - Читать на русском
Михайличенко – про перемогу Динамо над Зорею: Наразі я не готовий розмовляти про Лігу чемпіонів
Олексій Михайличенко / фото: Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився емоціями після матчу 31-го туру УПЛ проти Зорі (3:1).

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"Розбирати і коментувати матч за гарячими слідами дуже важко. Гра вийшла неабиякою, з інтригою, нервами, боротьбою, масою гольових моментів, помилок, прекрасною грою воротарів. Тут дуже важливо, що, пропустивши безглуздий м'яч на самому початку гри, таки грали у свою гру, що запланували. І, звичайно, дуже важливо, що досягли прийнятного для нас результату.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Безумовно, до цієї гри з перших хвилин готувався Русин. В Олександрії Вербіч вийшов на уколах. І щільний графік, в якому ми граємо... Тому фізичні кондиції залишають бажати кращого. Те, що продемонструвала сьогодні вся команда, – гідне поваги.

Маємо шанс поборотися за Лігу чемпіонів. Все буде залежати від останнього матчу з Колосом. Я прихильник того, що, як би ви не фантазували, хто буде грати в Лізі чемпіонів, у нас найважливіша гра з Колосом. Після неї ми сядемо і будемо все обговорювати. Після того, як ми посядемо якесь місце після закінчення чемпіонату. Наразі я не готовий розмовляти про Лігу чемпіонів", – цитує Михайличенка Динамоманія.

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ

blog_ava
Динамо – Зоря: де дивитися матч УПЛ
17:20
18620
Теги
Динамо Динамо Динамо - Зоря Олексій Олексій Михайличенко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук