"Емоції дуже позитивні. Дуже радий повернутися в УПЛ у такий важкий час для нашої країни та у такий великий клуб.

Шахтар офіційно оголосив про підписання Михайліченка

Про зацікавленість з боку Шахтаря спочатку мене повідомив мій агент. Потім мені зателефонував Даріо Срна. Я одразу погодився, бо це великий клуб. Інших факторів мені не було потрібно. Це Ліга чемпіонів, що є для мене великим викликом. Тому я тут.

Чи міг я, вихованець Динамо, уявити, що буду грати за Шахтар? Навіть не знаю, як відповісти. Я не думав про це. Це життя, так склалось. Я знав всіх гравців Шахтаря по збірній, тому не було жодних проблем. Мене гарно зустріли. Вже провели перше тренування. Все гаразд.

Ще не знаю, під яким номером гратиму. Який буде вільний – той і візьму. Побажань нема. Ціль – закріпитися у стартовому складі та допомогти клубу. Буду віддаватися на всі 100%. Можу пообіцяти", – цитує Михайліченка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Богдан приєднався до Шахтаря на правах річної оренди з бельгійського Андерлехта. По завершенні сезону "помаранчево-чорні" матимуть право викупити контракт 25-річного українця.

Шахтар програв Аяксу – диво-гола Мудрика і подвигів воротарів забракло, перша невдача Йовічевіча