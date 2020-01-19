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Михайличенко – про нічию з Легією: Хочу підкреслити, що спеціально Динамо до цього матчу не готувалося

19 січня 19:54 786 Читать на русском
Михайличенко – про нічию з Легією: Хочу підкреслити, що спеціально Динамо до цього матчу не готувалося
Олексій Михайличенко / фото: Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував перший контрольний матч його команди на зборі в Туреччині проти варшавської Легії (1:1).

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Легія
16:00 19:01:2020
завершено
 

"Це була нормальна контрольна гра для зборів. Це наш перший спаринг після декількох днів роботи з м'ячем на фоні навантажень. Хочу підкреслити, що спеціально ми до нього не готувалися. В цілому, вийшов дуже хороший спаринг. Була досить цікава гра, ми спробували нові зв'язки і нові схеми, і в результаті побачили те, що хотіли отримати від цієї гри.

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Завтра знову буде матч, і знову хлопці зіграють по 45 хвилин. Це нормально для підготовчого періоду. Повторюся, це всього лише перша гра на зборі, і вона носить статус контрольної, тут однаково важливі і результат, і підготовка, а також награвання нових зв'язків, взаємодій і тактичних побудов.

Звичайно ж, я дуже радий, що Цітаішвілі вдалося забити. А взагалі всі хлопці дуже старалися. Звичайно, не обійшлося без помилок, але це цілком природно, адже, повторюся, ми всього кілька днів працювали з м'ячем перед першим контрольним матчем", – сказав Михайличенко в коментарі прес-службі Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Зимові збори Динамо - Легія Товариські матчі Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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