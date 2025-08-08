"Ми провели дуже гарну гру, розібрали дуже гарного суперника. Хочу сказати велике "дякую" тренерському штабу, який нам підказав, як правильно грати. Так, звичайно, вигравали 3:0 і вже думали діяти по грі. Трішки було нервово наприкінці матчу.

Полісся знищило Пакш у матчі Ліги конференцій – два асисти Крушинського, голи екс-гравців Динамо і червона Михайліченка

Ми знали, що це силова команда, що буде дуже багато боротьби. Звичайно, що ми не могли вигравати всі верхові передачі. Через це, коли ми програвали, вони підбирали м'яч, і тоді були якісь моменти. В нас ще одна гра, і ми зараз будемо готуватися до Пакша дуже серйозно, тому до Фіорентини ще дуже багато часу. Так, звичайно, це найсильніша була команда і дуже важко грати, але це мрія грати з такою командою. У такій атмосфері в Італії будуть грати. Я не думаю, що хтось з футболістів грав проти такої команди.

Вилучення? Це була моя помилка, я подумав, що я дістану до м'яча, але зачепив, і там була червона картка", – цитує Михайліченка UA-Football.

Нагадаємо, що Полісся впевнено перемогло угорський Пакш (3:0) у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 14 серпня.

