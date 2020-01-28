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Михайличенко – Мілевському: Я не вчу тебе, а переживаю за тебе

10:18 2559 Читать на русском
Михайличенко – Мілевському: Я не вчу тебе, а переживаю за тебе
Олексій Михайличенко та Артем Мілевський / Youtube-канал Миля

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський поспілкувався з наставником київського Динамо Олексієм Михайличенком після вчорашнього товариського матчу.

 

Після закінчення контрольного матчу екс-футболіст "біло-синіх" Артем Мілевський підійшов до наставника киян Олексія Михайличенка з прихованим мікрофоном і записав діалог між ними, який був опублікований на каналі Мілевського в Youtube.

Мілевський назвав головний фактор, завдяки якому Динамо обіграло його команду

Мілевський: Олександровичу, удачі вам в Кубку України!

Михайличенко: Ти, як ображений на мене такий пройшов перед грою. Чи просто налаштовувався?

Мілевський: Та ні, чому? Все нормально.

Михайличенко: На відміну від тебе, я не пишу. Як пам'ятаєш, ти написав: "Ні, щоб Олександрович запитав, як справи. А він мене вчить". А я перший запитав, як у тебе справи. Та й не вчу я тебе, а переживаю за тебе.

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Динамо - Динамо Брест Динамо Брест Динамо Брест Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Товариські матчі Артем Мілевський Артем Мілевський
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