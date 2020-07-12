Михайленко зізнався, що допомогло СК Дніпро-1 вирвати перемогу у Львова

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився емоціями від матчу 30-го туру української Прем'єр-ліги проти Львова (3:2).

"Футбол був дуже емоційним. Ми провалили початок гри. Суперник був гострішим, упіймав нас на швидкій атаці на самому початку. Вийшло, що дали фору.

СК Дніпро-1 – Львів – 3:2 – відео голів та огляд матчу з дублем Супряги та розкішним камбеком команди Михайленка

До честі хлопців, вони вирівняли гру, заволоділи ініціативою. Скоротили розрив ще у першому таймі, а у другому, мені здається, суперник втомився. Це було помітно – вони не встигали.

Коли вони залишились вдесятьох, ми затисли суперника у штрафному. Згодом прийшли й моменти. Були сейви Сарнавського, але врешті-решт, удача була на нашому боці. Наші форварди – молодці, перебували у потрібних місцях, зустрічались з м’ячем. Вважаю, ми заслужено перемогли", – цитує Михайленка офіційний сайт дніпровської команди.

Нагадаємо, після 31-го туру СК Дніпро-1 посідає сьому сходинку, набравши 46 очок, Львів з 25 пунктами – передостанній.

СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням і скасованим голом