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Михайленко зізнався, що допомогло СК Дніпро-1 вирвати перемогу у Львова

09:48 - Читать на русском
Михайленко зізнався, що допомогло СК Дніпро-1 вирвати перемогу у Львова
СК Дніпро-1 – Львів – 3:2 / ФК Львів

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився емоціями від матчу 30-го туру української Прем'єр-ліги проти Львова (3:2).

25’ Владислав Супряга
83’ Владислав Супряга
86’ Олексій Хобленко
 
Абнер Ренан 6’
Абнер Ренан 19’
Сабіно дос Сантос 56’
6’ Абнер Ренан
19’ Абнер Ренан
25’ Владислав Супряга
56’ Сабіно дос Сантос
83’ Владислав Супряга
86’ Олексій Хобленко

"Футбол був дуже емоційним. Ми провалили початок гри. Суперник був гострішим, упіймав нас на швидкій атаці на самому початку. Вийшло, що дали фору.

СК Дніпро-1 – Львів – 3:2 – відео голів та огляд матчу з дублем Супряги та розкішним камбеком команди Михайленка

До честі хлопців, вони вирівняли гру, заволоділи ініціативою. Скоротили розрив ще у першому таймі, а у другому, мені здається, суперник втомився. Це було помітно – вони не встигали.

Коли вони залишились вдесятьох, ми затисли суперника у штрафному. Згодом прийшли й моменти. Були сейви Сарнавського, але врешті-решт, удача була на нашому боці. Наші форварди – молодці, перебували у потрібних місцях, зустрічались з м’ячем. Вважаю, ми заслужено перемогли", – цитує Михайленка офіційний сайт дніпровської команди.

Нагадаємо, після 31-го туру СК Дніпро-1 посідає сьому сходинку, набравши 46 очок, Львів з 25 пунктами – передостанній.

СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням і скасованим голом

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Львів Дмитро Дмитро Михайленко Львів Львів
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