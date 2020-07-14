Михайленко зізнався, про який подарунок мріє

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думками щодо готовності клубу до єврокубків.

"Вихід СК Дніпро-1 у Лігу Європи став би для мене найкращим подарунком! Адже потрапити в єврокубки з першої спроби – це...

Визначилася перша пара плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи

Я вірю в дива, і ми будемо робити все для того, щоб домогтися цього права. Думки про Колос – суперника по плей-офф УПЛ – вже починають потроху заволодівати свідомістю.

Ми швидко розвиваємося – ще два роки тому СК Дніпро-1 виступав у Другій лізі. Побудова команди, не такий простий процес. Нам потрібно підсилитися, але зараз я не скажу, на скільки відсотків або позицій. Хоча занадто швидке підсилення не завжди говорить про те, що буде швидкий прогрес. Потрібен час. А взагалі ми намагаємося і хочемо прийти до того, щоб міняти в міжсезоння не більше трьох виконавців", – сказав Михайленко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після поразки Маріуполя Олімпіку (1:4) команда Бабича втратила навіть теоретичні шанси наздогнати СК Дніпро-1 на вершині другої шістки УПЛ. Таким чином, підопічні Михайленка здобули право поборотись за право зіграти у Лізі Європи. Суперником дніпрян стане Колос.

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