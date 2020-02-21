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Михайленко задоволений трансферною кампанією СК Дніпро-1 – клуб встиг підписати шістьох новачків

18:16 817 Читать на русском
Михайленко задоволений трансферною кампанією СК Дніпро-1 – клуб встиг підписати шістьох новачків
Дмитро Михайленко / Фото СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко оцінив роботу клубу під час зимового трансферного вікна.

"Збори пройшли продуктивно, ми провели багато контрольних матчів, спробували щось нове, тому найважливіше, що наразі в команді ніхто не хворіє.

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Якщо говорити про нашу фізичну форму, то точно усі її добре набрали. Якщо ж говорити про взаємодії на полі, то тут нам ще треба покращувати її якість. До нас прийшла велика група новачків, і хтось був здоровий на усі сто відсотків, хтось – ні, тому на ті ж налагоджування зв’язків потрібен певний час.

Для нас дуже важливо, що є конкуренція, тому ми розраховуємо на ріст і прогрес абсолютно усіх футболістів. Так що ми задоволені кадровою ситуацією в команді, і ніщо не повинно вплинути на те, що матч з Карпатами деякі гравці будуть пропускати", – розповів Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Дніпряни стали одним з найактивніших клубів УПЛ взимку. До команди приєдналися Хобленко, Сваток, Цуріков, Ді Франко, Лукас Тейлор та Адамюк.

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Теги
Трансфери СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
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