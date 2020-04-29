Михайленко виділив дві топ-команди, які він вивчав під час карантину

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко намагається вдосконалюватися, поки УПЛ стоїть на вимушеній паузі.

"За чемпіонатом Білорусі не спостерігаю. Справа в тому, що я дивлюся футбол не для естетичної насолоди, а з практичним інтересом. За час карантину, наприклад, переглянув кілька ігор Баварії часів Гвардіоли й Тоттенхема епохи Почеттіно.

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Якщо я дивлюся футбол, то хочу від побаченого взяти щось для себе – наприклад, як покращити культуру пресингу. У нашому клубі є люди, які переглядають ігри з іншими цілями – припустімо, для того, щоби оцінити того чи іншого виконавця", – пояснив Михайленко в коментарі сайту УПЛ.

Нагадаємо, чемпіонат України через епідемію коронавірусу перебуває на паузі з 15 березня.

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