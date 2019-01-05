Михайленко: Супряга сам говорить, що слабший за Бєсєдіна та Русина

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко оцінив потенціал свого екс-підопічного Владислава Супряги.

"Потенціал у Супряги великий. Якщо говорити про фізичні дані - вони одні з кращих серед всіх футболістів, яких ми тестували за останні 6 років. Це якщо говорити про швидкість і витривалість.

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Але йому потрібно додавати в плані розуміння гри, боротьби, ведення єдиноборств, індивідуальної тактики і техніки. Складно тому, що він потрапив в команду з великою конкуренцією.

Команді потрібно досягати результат, і вона не може собі дозволити розвивати гравця, не добиваючись результату. Динамо пішло на експеримент з фальшивою дев'яткою. Або використання Вербича. Це сигнал для Влада, що йому треба працювати. Він і сам каже, що зараз слабший і за Русина, і за Бєсєдіна", – сказав Михайленко Трендец.

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