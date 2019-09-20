Михайленко: СК Дніпро-1 здобув закономірну перемогу над Карпатами

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився враженнями від перемоги в матчі 8-го туру УПЛ над Карпатами (2:0).

"Важка гра. Перший тайм проходив з нашою територіальною та ігровою перевагою; можна було реалізовувати більше моментів. А ось другий тайм був більш рівний, з обопільними шансами на забиті м'ячі. Нам пощастило, коли Юрчук витягнув небезпечний удар від Мартінса.

Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0

Після другого голу були у нас можливості і збільшити рахунок. Перемога дуже довгоочікувана і важлива для нас. Після кубкового матчу ми маємо в чемпіонаті дві гри з грандами, тому зараз гарний настрій, задоволені. Напевно, перемога закономірна.

Ми будемо дуже серйозно ставитися до кубку. Завтра зберемося на базі і подивимося, в якому стані перебувають гравці, які є мікропошкодження. Але готуємося дуже серйозно і будемо ставити завдання проходити в наступний етап", – розповів Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 здолав Карпати (2:0), а головним героєм став Супряга, який оформив дубль в матчі.

СК Дніпро-1 вдома впевнено переміг Карпати