Михайленко: СК Дніпро-1 дуже слабкий для УПЛ

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував поразку (2:3) в матчі 12-го туру проти Олімпіка.

"Ми налаштовувалися на інший результат, і гра почалася для нас цілком нормально, але правда зараз така – ми дійсно дуже слабкі для УПЛ. Нам треба додавати і тут вихід тільки один – більше працювати, особливо молоді, адже матчі показують, що рівень Прем’єр-ліги дуже важкий.

Олімпік — СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Вилучення Сафронова – це проблема Сафронова, звичайно. Мені здається, він і при першій жовтій картці занадто агресивно діяв, мені важко пояснити його рішення. Скоріш за все, він не бачив гравця, який вибігав у нього з-за спини, тому такий жорсткий фол був. Тож, там червона картка абсолютно заслужена", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у меншості мінімально поступився Олімпіку (2:3).

Олімпік в більшості перестріляв СК Дніпро-1