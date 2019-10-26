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Михайленко: СК Дніпро-1 дуже слабкий для УПЛ

26 жовтня 23:32 337 Читать на русском
Михайленко: СК Дніпро-1 дуже слабкий для УПЛ
Дмитро Михайленко / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував поразку (2:3) в матчі 12-го туру проти Олімпіка.

11’ Максім Тейшейра
69’ Андрій Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Ігор Когут 4’
Олександр Сафронов 68’
Олександр Назаренко 70’
4’ Ігор Когут
11’ Максім Тейшейра
68’ Олександр Сафронов
69’ Андрій Кравчук
70’ Олександр Назаренко
81’ Роман Вантух

"Ми налаштовувалися на інший результат, і гра почалася для нас цілком нормально, але правда зараз така – ми дійсно дуже слабкі для УПЛ. Нам треба додавати і тут вихід тільки один – більше працювати, особливо молоді, адже матчі показують, що рівень Прем’єр-ліги дуже важкий.

Олімпік — СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Вилучення Сафронова – це проблема Сафронова, звичайно. Мені здається, він і при першій жовтій картці занадто агресивно діяв, мені важко пояснити його рішення. Скоріш за все, він не бачив гравця, який вибігав у нього з-за спини, тому такий жорсткий фол був. Тож, там червона картка абсолютно заслужена", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у меншості мінімально поступився Олімпіку (2:3).

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Олімпік Олімпік СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олімпік - СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
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