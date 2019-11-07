Михайленко розповів, що треба зробити СК Дніпро-1 для переривання серії поразок

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів, що насамперед треба виправити його команді, щоб перервати серію невдалих результатів.

"Звичайно, усі переживають. Для нас це гостре питання і, в цілому, неприємна ситуація. Намагаємося усе це виправити, і я переконаний, що все це станеться, і ми почнемо набирати очки. Треба робити все, щоб не допускати стільки моментів біля наших воріт.

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Який саме план у нас на найближчу гру? На це питання я не дам відповіді, але наше головне завдання буде зіграти у захисті на нуль. Зрозуміло, якщо ми багато пропускаємо, то нам потрібна і впевненість у власних силах, і сама якісна гра", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, програшна серія СК Дніпро-1 нараховує вже 6 матчів у всіх турнірах. Команда Дмитра Михайленка після 13 турів УПЛ посідає 9 місце в турнірній таблиці. Свій наступний матч СК Дніпро-1 зіграє в суботу, 9 листопада, проти Десни.

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