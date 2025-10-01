Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко поділився думками після нічийного результату проти Панами (1:1) в другому турі ЧС-2025.

"Панама підлаштувалася, почала направляти нас на лівий фланг. У першому таймі ми були до цього не готові, у другій половині теж мали проблеми зі створенням моментів. Ми трохи поспішали, нервували.

Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф

З одного боку, не дали нічого створити Панамі, але очікували набагато більше створених моментів і ударів.

Дуже часто суперник збивав час у другому таймі – лягали, відпочивали. Не було темпу, але все одно ми мали створювати більше, чинити тиск та агресивніше діяти у штрафному майданчику", – цитує Дмитра Михайленка Суспільне Спорт.

Після двох матчів Україна має 4 залікові бали та зберігає хороші шанси на вихід в плей-офф. В третьому турі "жовто-сині" зіграють проти збірної Парагваю.

