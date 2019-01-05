Михайленко: Рішення про звільнення Лопетегі здалось Луніну поспішним

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думкою голкіпера Леганеса Андрія Луніна щодо звільнення Хулена Лопетегі з Реала.

"Іноді так складаються обставини, що провідні гравці отримують травми. Команда дійсно змінилася. На відміну від часів Зідана, вони намагалися мати якусь власну філософію.

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Лопетегі – прихильник гри в пас, прихильник позиційного футболу, де багато контролюють м'яч. У того ж Зідана відсоток володіння м'ячем був не таким високим. Думаю, перебудова і травми провідних гравців не дозволили Реалу стабільно набирати очки.

Я розмовляв з тим же Луніним. Він вважає, що це було поспішне рішення. У самому колективі все було добре. Багато що залежить від випадку, певних обставин і удачі", – цитує Михайленка Terrikon.

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