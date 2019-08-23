Михайленко прокоментував втрату Кравченка на матч проти Львова

Головний тренер СК Дніпро-1 поділився думкою щодо гри без дискваліфікованого лідера команди.

"Нічого, ми грали без нього тривалий час, тому особливо звикати не доведеться. Хоча ця втрата для нас досить велика.

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Матч у Полтаві продемонстрував, наскільки капітан на полі важливий для нас, але нічого не поробиш. Ми приймаємо ситуацію такою, яка вона є, тому будемо готуватися без нього", – сказав Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

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Нагадаємо, капітан дніпрян Сергій Кравченко отримав пряму червону картку у матчі четвертого туру УПЛ проти Ворскли.