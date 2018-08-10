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Михайленко про можливий трансфер Супряги: Перехід в якийсь із топ-клубів буде вигідним для всіх сторін

11:18 514 Читать на русском
Михайленко про можливий трансфер Супряги: Перехід в якийсь із топ-клубів буде вигідним для всіх сторін
Дмитро Михайленко / Фото: СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував можливий трансфер Супряги.

"Поки Супряга – гравець СК-Дніпро-1. Подивимося, що принесе нам закриття трансферного вікна. У тривалій перспективі ми поки не можемо запропонувати Владу те, що можуть запропонувати інші клуби. Ми – команда Першої ліги, ми не можемо дати йому те, що можуть інші клуби: ні Лігу чемпіонів, ні Лігу Європи. Можливо, перехід в якийсь із топ-клубів буде вигідний всім сторонам.

Супряга сьогодні пройде медогляд у Динамо, – ЗМІ

Найважливіше для нього – грати. І чим вище рівнем – тим краще. Але наскільки готова буде команда терпіти і ставити його, якщо не все буде виходити – ось питання. У будь-якому випадку він буде природним шляхом розвиватися як гравець, незалежно від того, де буде грати. У будь-якому випадку буде прогрес.

Ціна Супряги? Тут, як з мистецтвом: скільки дають, така і ціна. Заява Берези про 15 мільйонів, швидше за все, була трохи емоційною. Мені важко взагалі сказати яка його ринкова вартість у футболі", – сказав Михайленко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Теги
Перша ліга Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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