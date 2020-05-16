Михайленко пригадав, за що отримував найбільші штрафи

Головний тренер СК Дніпро-1 зізнався, що і йому свого часу доводилось викладати чималі суми за проступки на футбольному полі.

"Всім футболістам хоча б раз у кар'єрі доводилося за різні порушення платити штраф. Мені якось за неправильну парковку довелося викласти 500 гривень. А на полі я був найкоректнішим гравцем, жодної червоної картки.

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Хоча згадав. Чи то у першому, чи то у другому чемпіонаті України грали у Львові, і арбітр Костянтин Панчик з Сімферополя показав мені червоне світло. Мабуть, я зловив зіркову хворобу, було мені 20 років, тому так і вийшло. Микола Павлов оштрафував на пристойну суму, і це було уроком на все життя. З цього часу жодного разу не "попадав" на штрафи", – сказав Михайленко у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, Михайленко розпочав професіональну кар'єру футболіста у кіровоградській Зірці у 1990 році. Транзитом через Дніпро опинився в Динамо, з яким став семиразовим чемпіоном України. Згодом був вояж до Ізраїлю (Хапоель і Бейтар), повернення у Дніпро, запорізький Металург і завершення кар'єри у кіпрському АПОПі. У 2009 році очолив молодіжку Дніпра. Після відставки Маркевича став в. о. наставника дніпровської команди, а у 2017 році очолив СК Дніпро-1.

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