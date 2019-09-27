Михайленко пояснив, як СК Дніпро-1 може обіграти Динамо

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ проти Динамо.

"Результати з Карпатами та Агробізнесом пов’язані із хорошою грою. А щодо піке, то, на мій погляд, нічого такого у нас не було, а просто були ігри більш вдалі, і менш вдалі. Якщо я зараз скажу, що ми вийшли з піке, а попереду у нас Динамо і Шахтар, і потім знову виявиться, що ми попали в кризу. Тому зараз триває звичайний процес становлення команди, і адаптація команди до УПЛ. Тому, я би таких слів, як "піке" або "криза" взагалі би не згадував.

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Будь-який позитивний результат – це збіг обставин, і це з будь-якою командою. Інше питання, що Динамо в цьому матчі явний фаворит, і вони будуть атакувати – це точно. І тут дуже важливим буде момент, наскільки ми будемо сконцентрованими і надійними в захисті, наскільки нам вдасться терпіти протягом тривалих атак і володінням м’яча суперника, і наскільки ми будемо успішними у тому ж контролі м’яча і у створенні моментів, тому що без цього нам буде важко. У будь-якому разі нам треба буде мати власну контргру" – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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