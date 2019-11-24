Михайленко поділився планами щодо майбутнього Булеци в СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився враженнями від гри півзахисника команди Сергія Булеци у матчі 15-го туру проти Ворскли і окреслив його найкращу позицію на полі.

"Булеца не є класичним фланговим гравцем. Він любить працювати з м'ячем, є гравцем ривка. Грати на фланзі у схемі з п'ятьма захисниками, як у збірній на контратаках, це одна справа, а так, як ми граємо в чотири захисники, і весь час пропонувати себе з-за спини на максимальних швидкостях, він не зможе.

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Його позиція на фланзі можлива при наявності захисників, які активно підключаються, в команді, яка буде володіти м'ячем більше 55-60 відсотків часу. Наш відсоток значно нижчий. Він може грати на лівому фланзі, де у нас активно підключається захисник, зміщуватися всередину, де буде створювати чисельну більшість. Так, гра складалася так, що ми мали простір, і він міг використовувати свої якості. Він відмінно вийшов. Але якби рахунок нас би не влаштовував, і команда сиділа б низько, не думаю, що його позиція на фланзі принесла б стільки користі, коли є простір.

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Ми розраховуємо на його великий прогрес на зборах, він буде витримувати інтенсивність Прем'єр-ліги. Прикладом є Богдан Ледньов, який цього сезону зробив якісний стрибок у цьому компоненті. Ми чекаємо такого ж. Індивідуальна майстерність у Булеци на високому рівні, але є проблеми з інтенсивним веденням гри протягом 90 хвилин", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у матчі 15-го туру СК Дніпро-1 завдяки пенальті на останніх хвилинах зумів мінімально здолати Ворсклу і перервав свою безвиграшну серію, яка тривала шість матчів.

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