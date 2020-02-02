Михайленко підбив підсумки першого тренувального збору СК Дніпро-1

Головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко залишився задоволений ставленням гравців до роботи.

"Поки є лише шматочки гри. Наша основна проблема – треба покращити гру в атаці. Поки ми мало загрожуємо воротам. Треба зробити гру більш вертикальною, більше націлювати гравців атаки на відкривання у просторі за спинами захисників.

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Новачкам потрібен час. Хтось діє краще, хтось гірше. Дехто пропустив тривалий час, а інші швидше набирають форму. Адамюк, зокрема, випав на невеликий період через хворобу. Ми ще не награвали склад, просто дивилися різні зв’язки, сполучення, давали можливість комусь зіграти свої 5 хвилин, а комусь – 60. Склад будемо награвати на другому зборі", – сказав Михайленко у коментарі офіційному сайту клубу.

До слова, СК Дніпро-1 програв 5 матчів на першому зборі. Першу частину чемпіонату України команда Михайленка завершила на 8 місці у турнірній таблиці. Свій перший офіційний матч у 2020 році СК Дніпро-1 зіграє 22 лютого проти Карпат.

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