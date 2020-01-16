Михайленко озвучив завдання СК Дніпро-1 у чемпіонаті України

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився цілями своєї команди на другу половину сезону.

"Питання про боротьбу за першу "шістку" зараз не стоїть. Нам, в першу чергу, треба стабілізувати гру, зробити у ній якісний стрибок. Нас очікують непрості суперники в заключних чотирьох матчах першого етапу. Серед них – два наших гранди, і дуже цікаво буде подивитися, наскільки ми у грі з ними будемо конкурентоспроможні.

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А в яку б "шістку" ми не потрапили, все одно є можливість поборотися за місце в плей-офф. Ось таке міні-завдання перед собою можна поставити", – розповів Михайленко у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на 8 сходинці, набравши 18 очок.

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