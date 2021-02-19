"Шанси Супряги витіснити зі складу Бєсєдіна? Мені здається, шанси є, але на сьогоднішній день вони не такі великі. Владу потрібна психологічна впевненість. Для того, щоб її отримати потрібно забивати голи, асистувати, загрожувати воротам, грати. Перебуваючи на лаві запасних, ні про яку психологічну впевненість або зміну його настрою, заряду на боротьбу, не йдеться.

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Мені складно сказати, чому він не грає зараз так, як в СК Дніпро-1. Він півроку грав у складі, відмінна преса у нього була. Відчувалась довіра від Луческу. Напевно, щось сталося. По-перше, безгольова серія. Мені здається, у футболістів ключовий момент – психологічна впевненість. Все в голові. Довіра тренера є і людина відчуває, що у нього ростуть крила і він все може.

Супряга – молодий гравець, і він схильний до спадів, як психологічних, так і ігрових. Влад зараз переживає не найкращий період. Але потрібно продовжувати боротися і намагатися знайти свою гру", – поділився Михайленко у програмі ТаТоТаке.

Додамо, що Супряга втратив місце у стартовому складі Динамо, програвши конкуренцію Бєсєдіну. В активі Владислава 3 голи та 5 асистів у 22 матчах в поточному сезоні. Бєсєдін же повернувся дублем у ворота Олімпіка.

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