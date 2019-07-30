Михайленко оцінив рівень комплектації СК Дніпро-1

Наставник дніпрян поділився думкою щодо роботи свого клубу на трансферному ринку.

"Головну роль у виході команди в УПЛ зіграли футболісти і тренери, ми виконали завдання – УПЛ повертається в Дніпро. Щодо завдань на сезон, в першу чергу, буде важливо взагалі спробувати на смак елітний дивізіон і там не загубитися.

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Ми очікуємо зростання рівня команди протягом самого сезону, і матч за матчем будемо набиратися досвіду Прем'єр-ліги. Нам треба прогресувати швидше. Для цього у нас є талановита молодь і велике бажання.

Щодо підсилення, то зараз комплектація завершена. Ми підписали тих футболістів, яких прагнули у себе бачити, і саме на ті позиції, які хотіли посилити", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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