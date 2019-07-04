Михайленко розповів про адаптацію Супряги та Булеци в СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко підбив підсумки першої частини літнього міжсезоння та розповів про товариський матч з Інгульцем.

"Ми задоволені тим, як пройшов перший збір, задоволені побаченим. В цілому і Інгулець, і Зоря показали нам наші слабкі місця, які у нас можуть бути проблеми і що нам потрібно буде виправити перед стартом УПЛ. Зараз йдемо на коротку перерву і за два дні знову відновлюємо робочий процес.

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Адаптація Булеци та Супряги? Звичайно, що ми зараз не в оптимальному фізичному стані. Нам треба буде покращити багато всього. У хлопців є великий потенціал – і у Сергія, і у Влада. Ми побачили це сьогодні.

Нам треба додавати, ставати більш агресивними в атаці, адже у нас три потенційно сильних молодих гравці, але без досвіду у дорослому футболі. Тому нам потрібно більше від них вимагати, і щоб кожен з них прогресував. Ми зараз тільки на початку шляху, тому не хотілося б давати якісь оцінки. У нас попереду багато роботи", – цитує Михайленка прес-служба СК Дніпро-1.

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