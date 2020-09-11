"Останнє наше придбання – Дуглас, який свого часу вже виступав в Україні. Він з нами всього тиждень, дуже професійно ставиться до тренувального процесу, але йому ще потрібен час, щоб бути в ігровому тонусі.

Дуглас прокоментував своє повернення у Дніпро

Нам потрібні досвідчені, кваліфіковані виконавці, адже перед Дніпром-1 поставлено завдання пробитися в єврокубки. Також у нас відбулися зміни в тренерському штабі. Пішов італієць Луїджі Ночентіні, який відповідав за аналітику і тактику", – сказав Михайленко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 нещодавно оголосив про трансфер бразильця Дугласа. Захисник відомий українським вболівальникам своїми виступами за Дніпро у 2013-2016 роках, з яким став фіналістом Ліги Європи.

До слова, поєдинок проти Олімпіка відбудеться завтра, 12 вересня, початок о 14:00.

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