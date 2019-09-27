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Михайленко: Не знаю, чому Динамо не дозволило Булеці зіграти проти них

16:22 1086 Читать на русском
Михайленко: Не знаю, чому Динамо не дозволило Булеці зіграти проти них
Дмитро Михайленко / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу 9-го туру УПЛ проти Динамо та прокоментував заборону киян на участь у грі орендованого Сергія Булеци.

 

"Відсутність Булеци і можливість Супряги зіграти проти Динамо не особливо впливає на плани. Шкода, що Булеца не зіграє, він би нам точно допоміг, але будемо виходити із ситуації спокійно. Так вирішило Динамо, мені складно сказати, з чим це пов'язано. Хоча в будь-якому випадку ми вдячні за дозвіл зіграти Супрязі. Можливо, він сам попросив. У будь-якому випадку це серйозне посилення нашої атаки.

Булеца пропустить матч з Динамо

Динамо в матчі з нами явний фаворит, вони будуть атакувати – це точно. Важливо, наскільки ми будемо сконцентровані в захисті та наскільки ми будемо успішними в контролі м'яча і створенні моментів. Нам потрібно мати контргру.

Кияни зараз перебувають в постійному пошуку. Це пов'язано з критикою, зміною тренерів, купівлею футболістів, немає стабільності. Але це гравці високого рівня, так що на матчі з нами ніяк не відобразиться, які зараз часи у Динамо. Вони залишаються явним фаворитом в матчі з будь-яким суперником в Україні, крім Шахтаря", – поділився Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

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Теги
Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо - СК Дніпро-1 Динамо Динамо Сергій Булеца Сергій Булеца
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