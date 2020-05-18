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Михайленко назвав свого футбольного кумира дитинства – тренер СК Дніпро 1 наслідував легенду

06:00 224 Читать на русском
Михайленко назвав свого футбольного кумира дитинства – тренер СК Дніпро 1 наслідував легенду
Дмитро Михайленко / Фото ФК Дніпро

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про свої перші кроки до професіонального футболу.

"У мене старший брат займався футболом. Ось і я, щоб не відставати від нього, з 7 років пішов і записався в ДЮСШ Кіровограда. Коли виповнилося 12 років, мене запросили займатися футболом в дніпропетровський спортінтернат.

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У дитинстві був невисокого зросту. Різко вимахнув в десятому класі. Завжди хотів грати в півзахисті і бути схожим на мого кумира – Мішеля Платіні", – розповів Михайленко для UA-Футбол.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ СК Дніпро-1 розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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Мішель Платіні Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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