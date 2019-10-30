Михайленко назвав причини поразки СК Дніпро-1 від Інгульця в Кубку України

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився враженнями від поразки своїх підопічних у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України проти Інгульця (1:2).

"Суперник добре захищається, дуже досвідчена у них команда в обороні, тому і важко створювати моменти. Ми у цьому не були виключенням. Хоча і мали ми територіальну перевагу, і можна було значно гостріше розпоряджатися м’ячем під час нашого тиску, але нам це не вдавалося: або ми поспішали, або приймали неправильні рішення, тому і явних гольових моментів не створили.

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У нас є травмовані гравці, є хлопці із невеликими пошкодженнями, вони сьогодні не могли вийти на поле, тому усі заміни у нас вимушені. Ми ставили завдання пройти далі у турнірі, а не просто дати можливість програти тим, хто мало виходить на поле. Проте вийшло так, як вийшло.

У нас є криза, адже ми не можемо виграти. І тут нами втрачена психологічна впевненість. Багато з гравців не перекладають відповідальності, у першу чергу це стосується молоді, і вони відчувають якусь невпевненість, у зв’язку з тим, що немає результату", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу.

Після 12-ти турів УПЛ СК Дніпро-1 перебуває на 8-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 11 очок.

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